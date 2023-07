Fine ciak film Hotspot - Amore Senza Rete di Giulio Manfredonia

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Sono terminate le riprese di "Hotspot - Amore Senza Rete", film che segna la prima co-produzione tra Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures.

Diretta da Giulio Manfredonia (Si può fare, Qualunquemente, Rocco Schiavone), questa brillante commedia romantica è interpretata da Francesco Arca (Allacciate le cinture, Gli idoli delle donne, Resta con me) e Denise Tantucci (Tre piani, Io e mio fratello), ed è scritta a quattro mani da Roberto Proia (Come non detto, trilogia Sul più bello, Backstage - Dietro le quinte) e Mauro Graiani (Poli opposti, Copperman).

Shebnem Askin, EVP, Creative Production & Head of Sony Pictures International Productions, ha dichiarato: "Continuando ad ampliare il nostro portfolio in Italia, siamo molto felici di produrre HOTSPOT - Amore Senza Rete con Eagle Pictures in una location così iconica come Napoli e di lavorare con Giulio Manfredonia - un talentuoso regista con una particolare attitudine alla commedia".

Tarak Ben Ammar, Presidente di Eagle Pictures, ha aggiunto: "L'inizio di questa partnership produttiva con Sony Pictures International Productions segna un traguardo importante per la nostra società, che inizia così ad affermarsi anche a livello globale. HOTSPOT - Amore Senza Rete è il primo di cinque progetti italiani che ci vedranno coinvolti nella produzione in egual misura". (ANSA).