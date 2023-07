Indiana Jones debutta in vetta al botteghino Usa, ma non sfonda

(ANSA) - LOS ANGELES, 02 LUG - Indy ce l'ha fatta ancora.

L'ultimo capitolo dell'amatissima saga di Indiana Jones, appena sfornato in casa Disney/Lucasfilm, è primo nella classifica dei film più visti nel fine settimana negli Stati Uniti.

Rivestiti - per l'ultima volta - i panni dell'archeologo avventuriero, Harrison Ford ha fatto staccare 60 milioni di dollari di biglietti nei primi giorni nelle sale e promette di continuare, visto che in America è cominciato il ponte del 4 luglio.

In tutto il mondo l'incasso di 'Indiana Jones e il quadrante del destino' raggiunge quota 130 milioni. Un risultato più che soddisfacente per qualsiasi debutto al botteghino, ma non per l'ultimo Indy, che è costato quasi 300 milioni di dollari, escluse le spese per l'immane campagna di promozione (Deadline la valuta intorno ai 90 milioni).

La saga, d'altra parte, è stata uno dei motivi per cui Disney ha pagato 4 miliardi di dollari la Lucasfilm nel 2012. Quattro anni prima di questa acquisizione, 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' aveva incassato 272 milioni nel primo fine settimana nelle sale di tutto il mondo: quasi il doppio del capitolo di quest'anno (senza nemmeno considerare l'inflazione).

Al secondo posto tra i film più visti negli Stati Uniti nel week end c'è il film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, targato Columbia Pictures, che guadagna altri 11 milioni e mezzo di dollari portando i suoi incassi nazionali a quota 340 milioni dopo un mese dal debutto. Al terzo posto, ancora Disney con Elemental, che aggiunge 11,3 milioni di dollari a un incasso di 93,6 milioni di dollari in due settimane. (ANSA).