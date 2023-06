Barbareschi, Elodie era stata contatta per mio film sua agente

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Elodie è stata regolarmente contattata tramite la sua agente dell'agenzia Volver di Roma.

Ha letto il copione e poi ha deciso di non fare il film. Io nutrendo stima per il suo talento mi sono semplicemente rammaricato e le ho espresso un simpatico apprezzamento per il suo talento.

Ancora una volta qualcuno ci usa per avere 3 minuti di popolarità''. Luca Barbaerschi, torna sulla vicenda che da qualche giorno anima la rete web dopo il suo commento sotto al post della cantante una foto in costume da bagno per un contenuto sponsorizzato. E tra le reazioni spunta quella di Barbareschi: "Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!". Tanti i commenti da parte degli utenti della rete che si sono schierati da parte della cantante romana, attrice protagonista di Ti mangio il cuore e che ad oggi non ha commentato il post di Barbareschi. Quel "non mi hai mai voluto incontrare" ha ovviamente scatenato i commenti del popolo di Facebook. "Elodie che fa ghosting a Barbareschi, si vola", ha scritto un utente su Facebook, mentre un altro ha commentato: "Elodie intelligente a non risponderti". Per altri il silenzio di Elodie è apparso una chiara presa di posizione vista la recente polemica su Barbareschi e il #metoo.

Il produttore e regista ritorna invece sulla vicenda e aggiunge sempre sul suo profilo Facebook: "Stupisce che testate giornalistiche riportino una tale non notizia. Ma viviamo in tempi bui in cui la cultura dello svergognamento è sovrana. E poi si stupiscono che nessuno compri più i giornali. La perdita di autorevolezza di un mezzo stampa è una pericolosa discesa verso derive populiste. Dare il cervello in gestione alla rete dove speculazioni imbecilli trovano spazio. Tanto vale scrivere su un muro". (ANSA).