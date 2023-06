99 Lune, quando l'erotismo hard diventa melodramma

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - 99 Lune, vale a dire circa otto anni, è il titolo del film del regista svizzero Jan Gassmann ad alta intensità erotica per scene hard, ma per nulla morboso. Un film scandalo, così era stato definito a Cannes 2022 passato nella sezione Acid (quella dedicata al cinema indie francese), ma che poi, alla fine, rivela tutta la sua anima profondamente melodrammatica, sentimentale.

Il fatto è che Frank (Dominik Fellmann) e Bigna (Valentina Di Pace), i due trentenni protagonisti, nonostante vite ed estrazioni sociali diverse, alla fine si ritrovano a comunicare più sul piano dei sentimenti che su quello indistinto, senza soggetto e molto più pericoloso, dell'erotismo.

D'altronde Bigna parte male, è infatti una maniaca del controllo, il suo lavoro di scienziata è appunto quello di prevenire l'imprevedibile, i terremoti, ma sulla sua Volvo d'epoca si lascia andare a sexy date con sconosciuti dove è sempre lei la domina, quella che decide. Il sesso per lei è qualcosa che va consumato senza troppi problemi.

Ma con Frank è diverso. I due si incontrano nel corso di questi otto anni e sperimentano un po' di tutto. Frequentano dark room, fanno l'amore a tre, lui la violenta dopo averla incontrata a un ricevimento al quale partecipa come cameriere.

Ma alla fine, in 99 lune su nudità e gemiti prevalgono gli sguardi d'amore, le pause. Insomma Frank e Bigna si amano.

Nel cast della pellicola, in sala con Teodora Film, anche Danny Exnar, Jessica Huber, Lia J. von Blarer, Gregory Hari, Ale Lindman, Kathrin Schweizer, Katerina Stoykova. (ANSA).