Pupi Avati Ischia Legend nel nome di Truman Capote

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - A Pupi Avati sarà assegnato il 9 luglio l'Ischia Legend Award - nel nome di Truman Capote, in apertura del 21esimo Global Film and Music festival promosso con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania. Il produttore italiano dell'anno è suo fratello Antonio Avati per i due film 'Dante' e il recente "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" con Edwige Fenech e Gabriele Lavia, premiati entrambi alla carriera al festival.

Sarà lo stesso Pupi Avati ad inaugurare il 10 luglio a Villa Arbusto l'atteso Social forum dal tema "Cinema e Intelligenza Artificiale" con un intervento su creatività e scrittura.

Il premio attribuito al maestro bolognese è dedicato al grande autore americano Capote che visse per quattro mesi nel 1949 a Forio d'Ischia, descrivendo con amore l'isola campana in libri, lettere e reportage. Nelle passate edizioni è andato agli scrittori Erri De Luca, Maurizio de Giovanni, Donato Carrisi, Giancarlo de Cataldo, e ai registi Bennett Miller (USA) e Jerzy Skolimowski (POL).

Con Antonio Avati saranno premiati come produttori dell'anno Raffaella de Laurentiis (Global producer), Piers Tempest (European Producer), Roberto Sessa (Italian TV producer) per "Mare Fuori".

In questa edizione Hollywood tornerà più che mai protagonista sull'Isola Verde, tra gli ospiti già annunciati i registi Rob Marshall (autore del film Oscar "Chicago" e "La sirenetta") e Catherine Hardwicke, la compositrice premio Oscar Diane Warren.

Il festival prodotto e fondato da Pascal Vicedomini è organizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso insieme a Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar con la partecipazione di The Hollywood Reporter e di Rai - Radio2. (ANSA).