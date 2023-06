Oscar: l'Academy si allarga, 400 nuovi membri

L'Academy degli Oscar allarga i suoi ranghi di quasi 400 nuovi membri invitando luminari dello showbusiness e della cultura tra cui Taylor Swift e Kaguo Ishiguro.

L'annuncio con i nomi dei 398 artisti e executive invitati, portera' a 10.817 il numero dei membri dell'Academy con 9.375 in grado di votare per i prossimi premi in programma a Los Angeles il 10 marzo 2024. Ci sono anche tre italiani nella lunga lista dei nuovi potenziali membri: due grandi artigiani del cinema - l'hairstylist romano Luca Vannella di The Last Duel e Snow White and the Huntsman e l'arredatrice di set Raffaella Giovannetti di Le Streghe e Mowgli: il Figlio della Giungla - e Gianluca Farinelli, storico direttore della Cineteca di Bologna, esperto di restauro cinematografico e dal 2022 Presidente della Fondazione del Cinema per Roma. Austin Butler, Ke Huy Quan, Keke Palmer e l'attore indiano di RRR NT Rama Rao Jr sono nella lista. La classe 2023 e' composta al 40% di donne, mentre il 34% rappresenta minoranze e il 52% viene da paesi che non sono gli Stati Uniti, in uno sforzo avviato da anni di diversificare e internazionalizzare la composizione dell'Academy. Tra gli invitati, oltre a Butler di Elvis, ci sono altri candidati agli ultimi Oscar come Paul Mescal (Aftersun), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once) e Kerry Condon (Gli Spiriti dell'Isola) e alcuni vincitori come Ke Huy Quan (miglior non protagonista per Everything Everywhere), il direttore della cinematografia di Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale James Friend e i compositori della canzone Naatu Naatu da RRR M.M. Keeravani e Chandrabose. Per Taylor Swift e' stata una rivincita: la cantante, impegnata in un tour mondiale miliardario e al lavoro al suo debutto come regista, era stata snobbata agli ultimi Oscar per la canzone originale (Carolina) e il corto live action All Too Well: The Short Film. Il premio Nobel Ishiguro e' stato invitato come autore del copione del commovente Living con Bill Nighy mentre la regista e sceneggiatrice scozzese Charlotte Wells e' stata chiamata grazie a Aftersun. Singolare l'inclusione del Ceo di Mattel Mattel CEO Ynon Kreiz, invitato in virtu' del prossimo Barbie diretto da Greta Gerwig nelle sale dal 20 luglio. "L'Academy e' orgogliosa di dare il benvenuto a questi artisti e professionisti del cinema", ha detto il Ceo dell'Academy Bill Kramer in un comunicato congiunto con la presidente Janet Yang: "Nel loro insieme rappresentano lo straordinario talento globale in tutte le discipline del cinema e come tali hanno avuto un impatto vitale sulla scienza e l'arte del cinema e sui fan di tuto il mondo". A formulare gli inviti sono stati i vari rami dell'Academy. Otto cineasti, tra cui i Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert di Everything Everywhere), Santiago Mitre di Argentina 1985 e Edward Berger di Niente di Nuovo hanno ricevuto piu' di un invito ma dovranno sceglierne uno soltanto al momento dell'accettazione. (ANSA).