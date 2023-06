Fiocco azzurro in casa Legend, è nato Wren Alexander Stephens

(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - Chrissy Teigen e John Legend genitori per la quarta volta. La coppia ha dato il benvenuto a Wren Alexander Stephens, il piccolo è nato da madre surrogata. A dare l'annuncio la stessa modella e star tivù con un post su Instagram. "Vogliamo ringraziarti per questo dono incredibile che ci hai fatto, Alexandra - si legge nel post in riferimento alla madre surrogata - e siamo felici di annunciare al mondo che lui è qui e con un nome che lo lega per sempre a te, Wren Alexander Stephens".

Alexander è nato cinque mesi dopo Esti Maxine. Teigen e Legend sono anche genitori di Luna Simone e Miles Theodore, rispettivamente di sette e quattro anni. (ANSA).