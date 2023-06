Double Soul, l'ultimo film di Julian Sands. Clip esclusiva.

Due gemelle, identiche nell’aspetto ma diverse nell’anima, vivono vite opposte: una nello spietato mondo dell’alta finanza, l’altra nell’universo onirico dell’arte. Un doppio punto di vista femminile, narrato tra l’Italia e il Medio Oriente, tra l’affermazione dell’identità e i rischi che le persone sono disposte a correre per ottenere ciò che vogliono. E' Double Soul, film in uscita nei cinema italiani dal 13 luglio di Double Soul, prodotto da Camaleo in collaborazione con Marvel (Dubai. Il film aprirà in anteprima mondiale la 21° edizione dell’Ischia Global Film and Music Festival (9-16 luglio). Per la regia di Valerio Esposito, Double Soul è un thriller ambientato tra l’Italia e il Medio Oriente, con un cast internazionale all-star: Angela Fontana, Marianna Fontana, Marco Bocci, i premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover, Paz Vega, Francesca Tizzano. Il film è anche l’ultimo lavoro di Julian Sands (Millennium - Uomini che odiano le donne), scomparso lo scorso 13 gennaio durante un’escursione fra le montagne della California e i cui resti sono stati ritrovati e identificati pochi giorni fa.