A Montone la 27/a edizione di Umbria Film Festival

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Una 27/a edizione, quella dell'Umbria Film Festival (5-9 luglio) in arrivo a Montone, sempre più al femminile. A partire dalle due ospiti: la regista iraniana Sepideh Farsi, che il 7 luglio presenterà personalmente in prima visione italiana il suo primo film d'animazione "La sirene", e l'attrice cantante danese Trine Dyrholm che con il film "La comune" (sabato 8 luglio) di Thomas Vinterberg ha vinto l'Orso d'Argento a Berlino per la migliore interpretazione femminile. Le due giovani direttrici artistiche sono Teresa Mignolli e Rachele Parietti, che hanno sostituito Vanessa Strizzi che ha chiesto un anno di pausa.

Donne anche la presidente dell'associazione Festival Chiara Montagnini, la produttrice della manifestazione Alessia Brunelli e l'80% dello staff, come ha sottolineato anche il direttore della sede Rai dell'Umbria (partner dell'evento) Giovanni Parapini nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione, a Perugia.

Dopo il saluto del sindaco di Montone Mirco Rinaldi, è intervenuta anche la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Come ogni anno le serate del Festival verranno aperte dalla competizione di corti per bambini, giudicati da una giuria di giovanissimi.

Apertura il 5 luglio con il film ucraino "Luxenburg, Luxenburg" di Antonio Lukich. Il 6 giugno sarà la volta di "Blue Jean" di Giorgia Oakley. Grande attesa poi per la proiezione il 7 luglio per il film di animazione dell'iraniana Sepideh Farsi "La sirene" ambientato ad Abadan, capitale dell'industria petrolifera, che nel 1980 resistette all'assedio iracheno.

Sabato 8 vedrà la presenza sul palco di piazza San Francesco di Trine Dyrholm, eclettica attrice danese e poi la proiezione del suo film pluripremiato "La comune".

La chiusura del Festival è stata affidata al film americano "War pony" delle due giovani registe emergenti Gina Cammel e Riley Keough.

Due poi i giorni dedicati al Concorso per giovani autori italiani "AmarCorti" (7 e 8 luglio), alla sua terza edizione.

Ad arricchire il programma anche eventi collaterali.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma gli organizzatori consigliano la prenotazione attraverso il sito umbriafilmfestival.com. (ANSA).