La Cattiva coscienza di Scianna, Scicchitano e Gioli

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Si devono ascoltare i buoni propositi della coscienza? Meglio di no. E per capirlo bene basta vedere Cattiva coscienza, l'ultimo film di Davide Minnella, che passa al Taormina Film Fest e andrà in sala dal 19 luglio distribuito da Vision Distribution. Una commedia brillante dai toni fantastici che mette in scena la vita parallela di milioni di coscienze che, in una sorta di hangar sotterraneo, assistono con tanto di computer e cuffia altrettanti milioni di viventi.

Insomma degli angeli custodi laici che danno continue indicazioni ai loro assistiti perché restino sulla giusta via e che, come bravi impiegati, sono in gara tra loro per fare carriera (il loro capo è Drusilla Foer in versione ectoplasma).

Di scena la storia di Filippo (Filippo Scicchitano), un uomo fedele alla sua fidanzata e avvocato di successo che ha come coscienza l'efficientissimo Otto (Francesco Scianna) che lo guida perfettamente. Un giorno però questo angelo custode arriva in ritardo sul posto di lavoro e questo lieve ritardo fa sì che Filippo, in una manciata di minuti, rovini tutto. E così alla vigilia del matrimonio il giovane avvocato si ritrova innamorato perdutamente di un'altra donna, Valentina (Matilde Gioli). Otto, in difficoltà, si trova così costretto, prima che le Coscienze Superiori si rendano dell'accaduto e lo declassino, ad andare sulla Terra per affrontare Filippo, faccia a faccia, sperando che torni in sé. (ANSA).