Incassi, in vetta Elemental, scende al secondo posto The Flash

Conquista subito la vetta della classifica Cinetel del week end Elemental, il cartoon melting pot di Peter Sohn ambientato nella popolosa Elemental City dove convivono pacificamente quattro gruppi diversi di immigrati: la gente di Aria, Fuoco, Acqua e Terra che ottiene in cinque giorni 1.743.427 di euro.

Scende al secondo posto il cartoon dell'estate The Flash di Andy Muschietti che disegna un'avventura di supereroi con protagonista Ezra Miller, che guadagna 470.586 euro per un totale in due settimane di 2.047.875 euro e al terzo il film di animazione Spider Man: Across the Spider-Verse con Shameik Moore e Hailee Steinfeld con 310.560 euro per un totale di 5.786.429 euro in cinque settimane.

New entry al quarto posto per Fidanzata in affitto, la nuova commedia di Jennifer Lawrence che ruota intorno alle vicissitudini di Maddie, autista di Uber che rischia di perdere il lavoro quando le sequestrano l'auto che incassa 293.347 euro in cinque giorni. Al settimo posto entra Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi con Massimo Ghini e Paola Minaccioni, una commedia "nostrana" che vede umani e vampiri contendersi il favore di una bella donna, Stella, lasciata dal marito, che guadagna 106.696 euro in cinque giorni.

Slitta dal terzo al sesto posto La Sirenetta in cui Rob Marshall rilegge il classico disneyano del 1989 che ottiene 192.831 euro per un totale di 11.607.072 euro in cinque settimane e dal sesto al nono Rapito di Marco Bellocchio che con altri 57.579 euro raggiunge in cinque settimane 1.577.282 euro. Sale invece dal dodicesimo all'ottavo posto Emily con 81.118 euro per un totale di 132.290 euro in due settimane.br /> Chiude la topo ten Fast X, quinto la scorsa settimana, con Vin Diesel e Jason Momoa nella parte del cattivo, che incassa 49.076 euro per un totale di 11.757.281euro in sei settimane.

Complessivamente l'incasso del week end è stato di 3.443.275 euro, in calo del - 9% rispetto alla scorsa settimana.