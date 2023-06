Giffoni 53, Matt Smith tra i protagonisti

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Matt Smith tra i protagonisti internazionali della 53esima edizione del Giffoni Film Festival: l'attore britannico incontrerà i giurati, provenienti da oltre 30 Paesi, il prossimo 24 luglio.

Smith è conosciuto per aver interpretato Daemon Targaryen nella serie HBO House of the Dragon, ruolo grazie al quale ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Critics Choice Awards, per il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie tv The Crown e per l'undicesimo Dottore nella celebre serie tv Doctor Who ha ricevuto una nomination ai Bafta. Molto apprezzata, poi, la sua interpretazione nel film horror Morbius diretto da Daniel Espinosa.

#Giffoni53 si svolgerà dal 20 al 29 luglio. 'Indispensabili' è il tema di questa edizione che segue il percorso iniziato da 'Invisibili' lo scorso anno. Protagonisti saranno ovviamente i bambini e i ragazzi, le nuove generazioni, con una giuria composta da oltre 6500 giovani che rappresentano la finalità e l'obiettivo a cui il festival, fondato da Claudio Gubitosi, da sempre guarda.

La conferenza di presentazione di #Giffoni53, evento cofinanziato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, è prevista per mercoledì 5 luglio, alle ore 11, da un luogo simbolo: la Casina Vanvitelliana di Bacoli (Napoli). (ANSA).