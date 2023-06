Gianni Minà in docu, una carriera da Castro a Maradona

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ero timido, ho fatto il giornalista per perdere la timidezza e sono capitato anche io nell'epoca dove tutto sembrava avere due anime, tre anime, una forza interiore. Io so di avere partecipato alla stagione più bella che nell'ultimo mezzo secolo ha avuto la società italiana". Lo diceva Gianni Minà, il grande giornalista scomparso a marzo, in una delle sue ultime interviste, concessa nel 2019 all'Istituto Luce. Ora il suo straordinario percorso professionale, che l'ha portato a incontrare, raccontare e spesso diventare amico di personaggi come Fidel Castro, Papa Francesco, Diego Armando Maradona e Pietro Mennea, Mohamed Alì e il Dalai Lama, Martin Scorsese e Sergio Leone, passando per i Beatles, Garcia Marquez, Massimo Troisi, Marco Pantani e il subcomandante Marcos, è protagonista in "Gianni Minà - Una vita da giornalista" il documentario firmato dalla moglie del giornalista, Loredana Macchietti, nelle sale il 26, 27 e 28 giugno.

Prodotto da Format con Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte DocFilm Fund e distribuito da Zenit Distribution, il film non fiction aveva debuttato l'anno scorso al Bif&st dove l'autrice aveva ricevuto per il marito anche il premio alla carriera. " L'idea di questo lavoro "è nata insieme, da una festa alla Casa del Cinema di Roma nel 2008 con tutti i suoi amici per i cinquant'anni della sua professione - ha spiegato Loredana Macchietti, a lungo collaboratrice del giornalista - . Mi ha chiesto di scrivere un copione sulla sua vita professionale, montato con lo stile di Minà. Ho scelto le cose che mi divertivano, è un po' un dietro le quinte, un po' la storia del giornalismo e della televisione dagli Sessanta ai giorni nostri, perché io non volevo raccontare solo lui, ma l'evoluzione o l'involuzione del giornalismo". Si passa per 60 anni di carriera, attraverso il racconto fatto in prima persona dal protagonista e con il contributo di colleghi come Gennaro Carotenuto e Giuseppe De Marzo, il magistrato Nino di Matteo e Alessandra Riccio (scomparsa a maggio) e soprattutto con quello degli amici di sempre, come Renzo Arbore e Edoardo Vianello.

