Ornella Muti, oggi è cambiato tutto, mi offrono l'Isola

Ironia e poco ottimismo con la consapevolezza che questo non è certo un grande momento per il cinema italiano. Così la grande Ornella Muti, premio alla carriera in questa sesta edizione del Filming Sardegna Festival di Tiziana Rocca, si racconta alla stampa, ma sempre con uno sguardo al passato e al grido: "Non mi date mai del Lei, è istituzionale".

"Ho amato Monicelli, ho amato Ferreri, ho amato Citto Maselli, Ettore Scola, Verdone e Muti. Anzi se penso al passato dovrei nominare i pochi che non ho amato" dice l'attrice all'anagrafe Francesca Romana Rivelli.

E facendo riferimento all'oggi dice: "Mi offrono cose orribili come L'isola dei famosi. E io mi interrogo: perché me lo chiedono? Perché se vai poi sull'isola alla fine vieni distrutto. Si è vero ci sono soldi di mezzo, ma non amo fare scelte che non siano nella mia linea di pensiero e io non sono fatta per queste cose e preferisco così stare a casa".

Diventare una star oggi? "Diventare icone attualmente è molto più difficile. È cambiato il cinema, è cambiato il mistero, è cambiata l'atmosfera. Tutto è già cotto e mangiato. Questo lo si vede anche nella qualità dei film. Non vado molto al cinema, ma scopro che ci sono molti film stranieri, in genere francesi e spagnoli, meravigliosi. Film che spesso vengono riproposti, pari pari, in italiano. Ma noi insomma non abbiamo la Casa di carta, noi non facciamo cose così e mi dispiace dirlo" sottolinea l'attrice notata da Damiano Damiani che la rese protagonista della sua pellicola La moglie più bella (1970) .

Bellezza? "Quella ero e questa sono - dice ironica-. È difficile dire quanto la bellezza mi abbia aiutato. Ho sempre solo cercato di fare le cose che mi piacevano di più e insieme alle persone che mi piacevano di più. Vai a capire che sarebbe successo se fossi nata diversa?".

Secondo Ornella Muti c'è insomma oggi "molta confusione, almeno per me che vengo da un tipo di cinema con signori registi e signori produttori che venivano sul set e controllavano tutto, così, alla fine, preferisco fare teatro".

Progetti per il futuro? "Ho appena finito di fare una piccola parte nel film di Giorgio Amato, Lo sposo indeciso, in cui faccio la madre di Ilenia Pastorelli. Mi piace partecipare a dei piccoli film in cui c'è qualcuno che ancora ci crede e ci prova".

Perché non misurarsi con la regia? "Quanti sono gli attori che ci hanno provato e hanno fatto un buco nell'acqua? Quasi tutti.

Ognuno deve avere l'umiltà di capire quello che può fare o meno".

E cosa pensa della politica oggi? "Io sono una che si è sempre tenuta fuori dalla politica, perché sono un'ingenua, una credulona e la politica è tutto meno che questo. Ho solo un po' di paure per il mondo arcobaleno, per noi donne. Ho conosciuto la Meloni prima che diventasse premier e l'ho trovata una persona molto gradevole, ma le idee sono le idee e ognuno ha le sue. Così per quanto riguarda il mondo gay è un mondo che c'è e va protetto come vanno regolamentate le adozioni senza esasperare troppo le cose. L'amore andrebbe protetto sempre se no di che parliamo? Di foto su Instagram?". (ANSA).