Festival del cinema, a Taormina gala dedicato a Pavarotti

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Con il gala dedicato a Luciano Pavarotti si apre stasera a Taormina il Festival del cinema, presentato in conferenza stampa al Palazzo dei congressi dal direttore artistico Beatrice Venezi: "il gala darà spazio anche a tanti giovani. Si apre, dunque, un confronto tra generazioni, dove le nuove generazioni rappresentano il futuro artistico, grazie alla collaborazione con la Fondazione Pavarotti di Nicoletta Mantovani. Sono soddisfatta di tutti i grandi nomi che si troveranno poi nell'ambito del nostro variegato programma".

Altre novità sono state annunciate dal condirettore Barret Wissman. "È interessante coinvolgere altri generi artistici - ha detto - a quello del Cinema. Abbiamo iniziato solo due mesi fa ed è stato difficile convogliare tutto questo talento. Dopo la serata iniziale si partirà con la proiezione dei film. Domenica avremo come ospite Harrison Ford, in occasione della protezione dell'anteprima italiana dell'ultimo film sulle avventure di Indiana Jones. Cerchiamo di coinvolgere il Premio Nastri d'argento: è prevista una serata al Teatro Antico".

"Lo spettacolo di questa sera - ha detto Nicoletta Mantovani della Fondazione Pavarotti - nasce per ricordare le grandi tappe della carriera di Luciano che amava portare la lirica un po' a tutti. Uno dei suoi grandi sogni era di dare ai giovani talenti un futuro e dunque il palcoscenico di Taormina può essere un occasione".

Intanto, è ancora in corso il braccio di ferro tra il neo sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il presidente della Regione Renato Schifani. Il primo cittadino chiede alla Regione, tra l'altro, un contributo per assicurare il servizio d'ordine in occasione delle manifestazioni previste nella sua città. A proposito della diatriba, la sovrintendente di TaoArte, Ester Bonafede, ha auspicato che "questa bella atmosfera è in linea con quanto stiamo proponendo. Ripongo grande fiducia in chi ci amministra. Penso che ci sarà un apprezzamento per quanto stiamo facendo. È, dunque, possibile un ricongiungimento delle rispettive posizioni". (ANSA).