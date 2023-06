Sciopero a Hollywood, dopo 50 giorni autori sicuri di vincere

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Dopo 50 giorni di sciopero è ancora allo stallo la trattativa tra gli sceneggiatori americani e gli studi di produzione e di distribuzione di film, serie e programmi televisivi per migliori condizioni economiche e lavorative dopo la scadenza del contratto il mese scorso.

Tuttavia, gli sceneggiatori, che aderiscono al sindacato Writers Guild of America, sono sicuri di vincere. "Siamo nella stessa barca - ha detto Adam Conover, uno sceneggiatore - combattiamo la stessa battaglia, un lavoro sostenibile contro l'avidità aziendale. Vicineremo perché hanno bisogno di noi. Gli sceneggiatori sono coloro che creano i personaggi, raccontano le storie, scrivono le battute amate dal pubblico. Non avrebbero niente senza di noi". Lo sciopero è in corso dal 2 maggio e da allora molte produzioni hollywoodiane sono state costrette a chiudere. Intanto incombe un'altra mobilitazione, quella degli attori aderenti al sindacato SAG-AFTRA. Il loro contratto scade il 30 giugno e se la trattativa per il rinnovo con studi e servizi in streaming dovesse fallire, sono pronti ad incrociare le braccia. Hanno votato 65 mila membri del sindacato che rappresenta oltre 160 mila tra attori, giornalisti della televisione e annunciatori.

(ANSA).