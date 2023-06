Oscar, Academy cambia le regole per candidature a miglior film

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - A partire dal 2024 le produzioni che aspirano alla candidatura agli Oscar per il miglior film dovranno restare nelle sale per piu' di una settimana. Lo ha annunciato l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che organizza i premi. La decisione prende le parti degli esercenti e sembra sottolineare la differenza tra produzioni destinate al grande schermo e quelle pensate per lo streaming. L'attuale stagione degli Oscar non sara' toccata. Per la prossima stagione dopo la settimana iniziale, se ne dovra' aggiungere un'altra - consecutiva o non consecutiva - in dieci dei 50 maggiori mercati americani non oltre i 45 giorni dalla data del debutto nel 2024. Le maggiori produzioni degli studi di Hollywood gia' seguono di solito questo calendario. Non cosi' quelle dei servizi in streaming, dei film indipendenti e dei distributori stranieri che tipicamente non restano nelle sale delle grandi citta' per tutto quel tempo. (ANSA).