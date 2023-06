Mira Sorvino e Abel Ferrara al Social World Festival

L'attrice Mira Sorvino e il regista Abel Ferrara saranno tra i protagonisti del tredicesimo Social World Film Festival diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo che si terrà a Vico Equense dal 2 al 9 luglio. L'attrice premio Oscar riceverà il Golden Spike Award alla carriera anche per il suo impegno al fianco di Amnesty International. Ferrara presenterà il suo ultimo film "Padre Pio" e farà da guida ai nuovi autori impegnati nel workshop Young Film Factory per la realizzazione di un cortometraggio in 72 ore durante il festival. Mostra Internazionale del Cinema Sociale, il festival propone 148 opere da 42 nazioni di tutti i continenti, divise nelle 12 sezioni competitive e non. Il 2 luglio serata dedicata alla serie "Mare Fuori" alla presenza degli attori Serena Codato, Antonio D'Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini, Maddalena Stornaiuolo.

In collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia, verranno proiettate durante la giornata in tre sale tutte le prime 36 puntate, una maratona in presenza dei protagonisti che discuteranno col pubblico sulle tematiche sociali trattate, in attesa dell'arrivo della quarta stagione. Ogni sera doppia arena con il Chiostro che ospiterà i film della sezione Grande Schermo. Tra gli ospiti Casa Surace, Andrea Renzi The Jackal, Gianfranco Gallo Ogni giorno proiezioni delle opere in concorso nel Nuovo Cinema Aequa, riaperto dopo oltre 30 anni e sugli schermi di Teatro Mio e del Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina. Una edizione dedicata a Gina Lollobrigida con una retrospettiva con Rai Teche, e una mostra fotografica all'Antico Palazzo di Città dal titolo "I 50 volti".

il 9 luglio si terrà il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente. Negli anni il festival, che è stato presentato al MANN, ha ricevuto il sostegno della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e della Regione Campania e Film Commission Regione Campania. (ANSA).