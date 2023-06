Il regista Nicolas Bedos fermato con accusa di violenza sessuale

(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - Il regista francese Nicolas Bedos, denunciato per violenze sessuali, si trova in stato di fermo in un commissariato del centro di Parigi da ieri, secondo quanto riferiscono media francesi. La sua avvocata, Julia Minkowski, non ha voluto fare commenti. I fatti di cui è accusato Bedos - figlio del celebre attore e umorista Guy Bedos, scomparso nel 2020 - si sono svolti nella notte fra il 1 e il 2 giugno in un club parigino. Una donna di 25 anni - secondo la denuncia che è stata consultata dalla AFP - accusa Bedos di aver "allungato una mano sulle sue mutandine". Nicolas Bedos, 44 anni, ha diretto tra gli altri film "Un amore sopra le righe", "La belle époque", "Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Allarme rosso in Africa nera" (film in cui ha anche recitato) e "Masquerade - Ladri d'amore". Come attore, è comparso anche in "Love is in the air - Turbolenze d'amore". (ANSA).