Christopher Walken, sono cresciuto nella sala buia

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - "Sono cresciuto guardando film nella sala buia, ma oggi ci sono tante alternative, un film lo si può vedere anche su uno smartphone, non so se può tornare indietro, ma mi piacerebbe molto" Così stamani Christopher Walken, il grande attore americano Oscar non protagonista per Il Cacciatore, nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna dove è stata presentata la sesta edizione di Filming Italy Sardegna Festival (22-25 giugno) manifestazione diretta da Tiziana Rocca che si tiene a Forte Village. Presenti all'incontro Giovanni Chessa, assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Claudia Gerini, presidente della Giuria e Francesca Chillemi, Madrina del Festival. Ha dato forfait il Ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha mandato un lungo messaggio sull'importanza del cine turismo. Sempre tra i presenti oggi in Regione: Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Volfango De Biasi, Fausto Brizzi, Ilenia Pastorelli e Ricky Memphis. Infine, tra gli special guest, anche Dennis Quaid. (ANSA).