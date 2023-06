Kevin Spacey pronto a tornare sul set dopo il processo Gb

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Kevin Spacey freme ed è pronto a tornare sul set. A pochi giorni dall'inizio del processo per molestie sessuali a Londra, il due volte premio Oscar si è detto certo che sarà scagionato e che "c'è gente pronta ad assumermi di nuovo" nel momento in cui il verdetto della causa di cui è al centro sarà in suo favore.

La star di American Beauty, I Soliti Sospetti e L.A Confidential deve presentarsi all'Old Bailey il 28 giugno dopo essere stato incriminato un anno fa per quattro episodi di molestie sessuali che sarebbero avvenuti tra 2005 e 2013: "Nel secondo in cui sarò assolto, sono pronti a muoversi", ha aggiunto Kevin che, da quando è finito nella polvere, ha recitato in solo due produzioni: il film di Franco Nero The Man Who Drew God e ora il thriller Peter Five Eight con Rebecca De Mornay e Jet Jandreau che dovrebbe uscire negli Usa in agosto, data scelta dai distributori di SPI International (una divisione di Canal +/Studio Canal) per coincidere con la fine del processo britannico. (ANSA).