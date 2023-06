Fine riprese per Gloria!, esordio di Margherita Vicario

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Si sono concluse venerdì 16 giugno in Svizzera le riprese del film Gloria! esordio alla regia di Margherita Vicario, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli. Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le Storie Tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei.

Ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine '700, Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

"Sono felice e soddisfatta di queste lunghe settimane di riprese - dichiara Margherita Vicario -. È stato intenso ed emozionante lavorare con un gruppo di attrici e attori così generosi e coinvolti. Essendo un film ad alta densità musicale ci sono stati lunghi mesi di preparazione. Scene, costumi e fotografia hanno infine dato corpo e forma a questo scorcio di realtà settecentesca e mi ha impressionato la cura e la dedizione del cast tecnico di questo film. Ringrazio i miei produttori di tempesta, la coproduzione svizzera tellfilm e Rai Cinema per aver creduto in questa storia". Gloria! è una produzione tempesta con Rai Cinema e tellfilm.