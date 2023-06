Challangers, il triangolo amoroso di Luca Guadagnino

Il tennis, la competizione ma soprattutto un triangolo amoroso, così dal primo trailer, è Challangers, il nuovo film americano di Luca Guadagnino, con protagonisti Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor. Il film sarà al cinema da settembre (dopo la premiere mondiale alla Mostra del cinema di Venezia?) distribuito da Warner Bros. Pictures.

Zendaya, fascinosissima con un taglio di capelli che farà moda, è Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice.

L'attrice si è preparata al ruolo per tre mesi con l'allenatore di tennis professionista ed ex-giocatore Brad Gilbert, coinvolto anche come consulente del film.

Tashi Duncan è una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist,visto in West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'ormai rovinato Patrick (Josh O'Connor, il re Carlo di The Crown e l'archeologo de La Chimera di Alice Rohrwacher), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

La sceneggiatura è di Justin Kuritzkes mentre la colonna sonora è stata composta da Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails, gli stessi coinvolti in Bones and All.

Challengers è prodotto da Amy Pascal ("Spider-Man: No Way Home") e dallo stesso Guadagnino. Se le indiscrezioni sulla premiere alla Mostra di Venezia fossero confermate, per il regista sarebbe il secondo anno consecutivo al Lido dopo appunto Bones and all. (ANSA).