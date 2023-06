Al Gff un evento speciale per Carlo Verdone

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - Carlo Verdone, con i protagonisti della serie "Vita da Carlo", Ludovica Martino e Sangiovanni, incontrerà i giffoner il 22 luglio nel corso di #GIFFONI53 (in programma a Giffoni valle Piana - SA dal 20 al 29 luglio) con un evento speciale dedicato alla seconda stagione di Vita da Carlo, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e disponibile da settembre su Paramount+. La serie è stata scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. A raccogliere le emozioni di Giffoni e i retroscena della serie ci sarà Iris Di Domenico, che insieme a Matteo Robert conduce il nuovo magazine Super!News, il programma dedicato ai ragazzi sul canale 47 del digitale terrestre tivusat e 625 di Sky: Super! è il canale dove i ragazzi possono dare sfogo alle proprie passioni, alla creatività, dove possono trarre ispirazione e scoprire le loro attitudini. Il 28 luglio, su Super! andrà in onda alle 19:50 una puntata speciale interamente dedicata a Vita da Carlo seconda stagione (ANSA).