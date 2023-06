Antonio Capuano, 'Una retrospettiva'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Dalla retrospettiva che Napoli ha dedicato ad Antonio Capuano con incontri, proiezioni e mostre fotografiche, sul mondo del regista e sceneggiatore è nato un interessante catalogo, curato da Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce, già autori del libro 'Da una prospettiva eccedente. In dialogo con Antonio Capuano'. Il catalogo raccoglie importanti interventi critici che esplorano nella più diverse dimensioni e declinazioni il "pianeta Capuano", aggiungendo un'ulteriore mappatura semantica della sua inesauribile opera cinematografica. Oltre ai 3 curatori, tante sono le voci che hanno testimoniato e approfondito il vasto e stratificato lavoro del regista. Ne scaturisce un viaggio nella dimensione artistica e personale in un intimo incontro con la sua storia e il suo cinema, vulcanico e spesso eccessivo, arricchito da una profonda osservazione della realtà, dove si approfondiscono di volta in volta la regia e il rapporto con gli attori, la concezione del montaggio, la relazione con il paesaggio e con lo spazio urbano, il senso dell'inquadratura, la dialettica tra scrittura e realtà, l'assillo del tempo. E' un omaggio a un cinema che si è sempre mosso in quell'area di invisibile sofferenza che confina con la disperazione dei suoi personaggi, un cinema che esaspera i temi dell'infanzia e della devianza, senza la retorica della denuncia, ma con il reale desiderio di mostrare verità inattese e realtà occultate. E' anche un omaggio alla città di Napoli, che ha ispirato e ospitato lo sguardo del regista. Nel catalogo sono anche presenti le schede dei suoi film con citazioni estratte dal libro 'Da una prospettiva eccedente. In dialogo con Antonio Capuano'; disegni, appunti e foto del regista. Su progetto grafico di Andrea Cioffi, il catalogo è illustrato con tante foto di scena e con quella di Gianni Fiorito in copertina, presa dal set di 'L'amore buio'. (ANSA).