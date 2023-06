Sorrentino e Bellocchio ospiti del Piccolo America

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio ospiti del Piccolo America per presentare due dei loro film più personali e autobiografici: "È stata la mano di Dio" a San Cosimato per Il Cinema in Piazza e "Marx può aspettare" al Cinema Troisi, ultimo appuntamento della retrospettiva dedicata a Bellocchio! Due film sulla memoria, l'assenza e la perdita, due opere emozionanti che toccano con mano la malinconia e la fragilità umana, mostrando allo spettatore tutta la potenza e meraviglia dello strumento cinematografico, al quale i due registi confidano i ricordi più intimi in tutta la loro dolcezza.

Mercoledì 21 giugno alle 21.15 a Piazza San Cosimato il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e l'attore Filippo Scotti, vincitore del premio Marcello Mastroianni, presenteranno "È stata la mano di Dio" per una serata de Il Cinema in Piazza.

Amatissimo dalla critica e dal pubblico, vincitore del Leone D'Argento - Gran Premio della Giuria alla 78/a Mostra del cinema di Venezia, candidato come miglior film internazionale agli Oscar nel 2022 e uscito in sala come film evento.

Domenica 2 luglio alle 11.00 al Cinema Troisi, Marco Bellocchio e l'attore Fabrizio Gifuni introdurranno la proiezione di "Marx può aspettare", ultimo appuntamento della rassegna.

Presentato in anteprima a Cannes 2021 nel contesto della sua Palma d'oro alla carriera, "Marx può aspettare" è il film più autobiografico del regista. Marco Bellocchio ripercorre la storia della sua famiglia e della tragica vicenda che l'ha segnata per sempre, restituendoci un potentissimo e sofferto racconto in cui Camillo, fratello gemello del regista, è il grande protagonista assente. Un'opera che rievoca una memoria dolorosa e in cui Bellocchio fa i conti con qualcosa rimasto nascosto per molto tempo. (ANSA).