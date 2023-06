Russel Crowe, 'Berlusconi ottimo personaggio da interpretare'

(ANSA) - CATANZARO, 19 GIU - "Quale personaggio italiano mi piacerebbe interpretare? Sicuramente Silvio Berlusconi". Così Russel Crowe ha risposto ad una domanda rivoltagli nel corso della conferenza stampa che ha tenuto a Catanzaro in vista del concerto che terrà domani nel teatro Politeama del capoluogo della Calabria.

"Il cervello - ha detto Russell Crowe - mi dice di dare una risposta a questa domanda che per gli eventi recenti potrebbe sembrare un po' irriverente, ma é proprio quello che penso.

Certamente Berlusconi sarebbe un ottimo personaggio da interpretare".

Crowe, nel corso dell'incontro con i giornalisti, era affiancato da Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del "Magna Graecia film festival", per celebrare il ventennale del quale l'attore e musicista neozelandese ha deciso di esibirsi a Catanzaro.

Nel corso del concerto Crowe, voce e chitarra, sarà accompagnato dal suo gruppo, gli "Indoor garden party". (ANSA).