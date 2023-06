Carlo Verdone sarà premiato a Marateale per Vita da Carlo

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Carlo Verdone sarà premiato nella XV edizione di Marateale - Premio internazionale Basilicata che si terrà dal 25 al 29 luglio 2023 a Maratea, "la perla del Tirreno". Verdone salirà sul palco della kermesse del "cinema per il cinema" per essere premiato per la comedy serie Vita da Carlo, la cui seconda stagione sbarcherà prossimamente su Paramount+. Una storia tutta italiana, ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali, che lo vede in veste di regista e interprete. "È grande motivo di orgoglio per noi premiare Carlo Verdone, un amico di Marateale. Un artista che, forte della sua verve e spontaneità, è diventato un punto di riferimento per la storia del cinema del nostro BelPaese" commentano gli organizzatori di Marateale, Antonella Caramia (Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione), che stanno continuando a lavorare a un programma che, come ogni anno, sarà ricco di contenuti, ospiti e sorprese. Il nome di Carlo Verdone si aggiunge a quelli di Giancarlo Giannini, Pio e Amedeo, Francesca Fagnani e del produttore Tarak Ben Ammar, annunciati nei giorni scorsi. (ANSA).