Rebecca Ferguson, da Mission Impossible a Dune

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Un percorso nel quale alterna con naturalezza il cinema di genere e i grandi autori (spesso unendoli, come in Dune), e nel quale continua a conquistare il pubblico sia per la sua intensità e versatilità come attrice sia per il coraggio di mettersi in gioco anche in scene action complesse e 'fisiche'. Sono gli ingredienti che stanno rendendo una star Rebecca Ferguson, l'attrice svedese, classe 1983, sui set da quando aveva 13 anni, protagonista in questa stagione sul grande e piccolo schermo. Dal ritorno, per la terza volta a fianco di Tom Cruise nella saga di Mission Impossible, con il settimo capitolo, Mission Impossible - Dead Reckoning part 1 di Christopher McQuarrie (In uscita il 12 luglio), per il quale siamo alla vigilia della premiere mondiale a Roma con tutto il cast, al riprendere il personaggio, di lady Jessica, in Dune - Parte due di Denis Villeneuve, al debutto a novembre. Senza dimenticare la straordinaria performance nella parte dell'ingegnere/sceriffo Juliette Nichols, nella serie fantascientifica disopica Silo, che si sta concludendo su Apple Tv+.

Tutte donne indipendenti, coraggiose e forti anche se Rebecca Ferguson si ribella allo stereotipo: "non mi identifico come forte - ha spiegato in un'intervista a Uproxx -. Dico quello che penso, ascolto, imparo e voglio che i miei personaggi facciano lo stesso".

La scalata a Hollywood di Rebecca Ferguson è iniziata dopo il ruolo rivelazione nella miniserie britannica The White Queen (2013), che ha portato all'attrice una nomination ai Golden Globe. Poi è arrivata la parte di Ilsa Faust, agente dell'MI6 sotto copertura in Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), con un ritorno nel personaggio, alle prese con le più diverse sfide, in Mission: Impossible - Fallout (2018), e ora in Dead Reckoning Part 1. Una presenza rinnovata per l'immediata sintonia trovata sul set da Cruise con l'attrice, che da adolescente, aveva una cotta cinematografica proprio per il divo: "Tom dice sempre che fa i film per il pubblico - ha spiegato a The Guardian -. Io spero gli spettatori si divertano ma io lo faccio per me stessa, per il viaggio, e per fare qualcosa che mi piacerebbe vedere". (ANSA).