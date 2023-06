Incassi weekend in Usa, The Flash supera tutti

C'era da aspettarselo: l'unica incognita era l'entità del suo successo. Nel primo fine settimana nelle sale Usa, 'The Flash' batte tutti e vende biglietti per più di 55 milioni di dollari.

Diretto da Andy Muschietti, con la sceneggiatura di Christina Hodson, il nuovo film (il tredicesimo) dell'universo DC debutta nei cinema d'oltreoceano dopo aver convinto la critica che ne ha elogiato la trama, le sequenze d'azione, l'umorismo e le interpretazioni, in particolare quelle di Ezra Miller e Michael Keaton. Evidentemente, convince anche i fan.

Al secondo posto degli incassi, secondo la classifica del sito Mojo, questo fine settimana si piazza una altra nuova entrata: Elemental, il nuovo film targato Pixar Disney (in Italia dal 21 giugno), che ha raccolto 29 milioni e mezzo di dollari.

L'eroe in tuta rossa della Warner Bros., al secolo Barry Allen, ha scalzato i Transformers della Paramount, in vetta lo scorso fine settimana, ma già scivolati al quarto posto con 20 milioni di dollari (103 milioni guadagnati in due settimane).

Al terzo posto, il sequel animato di Spider Man della Sony Spider-Man: Across the Spider-Verse, che tra venerdì e sabato ha aggiunto 27,8 milioni, raggiungendo quota 285 milioni. (ANSA).