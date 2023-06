The Flash, Miller raddoppia e torna Keaton/Batman

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Due Flash (Ezra Miller 'sdoppiato'), due Batman (Ben Affleck e Michael Keaton in un ritorno trionfale), Supergirl (la carismatica Sacha Calle) in due formazioni della Justice League: sono i punti cardinali nel viaggio immersivo tra più piani temporali e universi paralleli per il Dc Extended Universe messo in scena da The Flash, primo film monografico, in arrivo nelle sale il 15 giugno con Warner Bros, sul personaggio creato sui fumetti nel 1956 da Gardner Fox, Robert Kanigher e Carmine Infantino. Un'avventura fantasy intrisa di humour con tocchi di ironia irriverente e momenti di dramma, diretta da un regista talentuoso e visionario come l'argentino di origine italiana Andy Muschietti (It, It Capitolo 2).

La forma è quella di un esteso omaggio ai supereroi Dc con una serie di cameo, ritorni dal passato, anche commoventi, e richiami cinefili come Nicolas Cage (che sarebbe dovuto essere Superman in un progetto di Tim Burton mai realizzato), già svelato dal regista. Dalla critica Usa arriva una promozione con riserve che ha in parte liberato il film, dal 'peso' mediatico rappresentato dai comportamenti all'insegna dell'instabilità del suo protagonista Ezra Miller. La Warner ha comunque continuato a supportare sia la star, che ora, stando a Muschietti, starebbe meglio, sia il film, costato intorno ai 220 milioni di dollari.

Nel blockbuster, il quasi trentenne ricercatore forense Barry Allen alias The Flash (ruolo già incarnato da Miller in Batman v Superman: Dawn of Justice Suicide Squad, Justice League e in cameo nelle serie Arrow e Peacemaker), decide di utilizzare la sua supervelocità per tornare indietro nel tempo e cambiare gli eventi che hanno portato alla tragica morte della madre (Maribel Verdu). Interferendo sul piano spazio temporale però Barry crea un apocalittico sconvolgimento della realtà, con il ritorno di un implacabile nemico di Superman, il Generale Zod (Michael Shannon). Per cercare di fermarlo Flash deve chiedere aiuto alla sua versione 18enne. Insieme si mettono alla ricerca di un differente, crepuscolare Batman (Keaton) e di Superman, al cui posto però c'è la giovane kriptoniana Kara Zor-El /Supergirl (Calle). (ANSA).