Sotto le stelle del Cinema a Bologna, 53 film dal 19 giugno

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - Ben 53 sere d'estate in Piazza Maggiore a Bologna: è il cartellone di 'Sotto le stelle del Cinema' che dal 19 giugno al 14 agosto prossimi riempirà (l'anno scorso si sono registrate oltre 200mila presenze), il "cinema più bello del mondo" in uno dei riti più amati dai bolognesi e dai tanti turisti che popolano la città. Quest'anno con una doppia dedica, quella a Ivano Marescotti, l'attore romagnolo scomparso lo scorso marzo, e quella, inattesa e non programmata, a Flavia Franzoni alla quale Bologna ha dato ieri l'estremo saluto.

"Era una abitué di Sotto le stelle del cinema assieme a suo marito Romano Prodi - ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, alla presentazione della rassegna - Noi siamo abituati a vederli passeggiare per Bologna mano nella mano e tra le cose che loro facevano insieme c'era anche il cinema e dunque possiamo anche dedicare a loro questo abbraccio". La nuova edizione di Sotto le stelle del Cinema si aprirà con la prima mondiale del restauro di Thelma & Louise di Ridley Scott, preceduto dal cortometraggio del 1973 Ronconi e... la Piazza Maggiore di Bologna, nel quale il celebra regista teatrale di quella unicità che Piazza Maggiore ha nell'essere luogo di spettacolo. E poi La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati preceduto anch'esso da un corto in cui un esilarante Ivano Marescotti spiega il suo referendum per staccare la Romagna dall'Emilia. Un cartellone come di consueto con molti classici restaurati del Cinema Ritrovato, i cineconcerti con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, gli omaggi ai 100 anni di Hollywood, a Claudia Cardinale e a Nanni Moretti. (ANSA).