Dal 24 giugno al via l'Ischia film festival

(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Il Castello aragonese di Ischia sarà ancora una volta, per una settimana, la 'cittadella del Cinema' dell'Ischia Film festival, rassegna giunta alla sua ventunesima edizione. Nei suoi spazi all'aperto saranno ospitate proiezioni nazionali ed internazionali, anteprime e incontri con registi e attori dal 24 giugno al primo luglio. Accanto alla programmazione in presenza al Castello, ce ne sarà una online volta a raggiungere un pubblico più ampio grazie alla piattaforma www.ischiafilmfestivalonline.it. Delle 72 opere la metà sono inserite nelle sezioni competitive (Lungometraggi, Cortometraggi, Location negata e Scenari campani) e le altre in sezioni non competitive. Tra le opere proiettate, 4 anteprime italiane, 6 europee e 6 mondiali. A Christopher Lambert è stato assegnato il premio alla carriera "Life Achievement Award". Quella di quest'anno è un'edizione "che guarda con particolare attenzione alla sostenibilità e alla tutela dell'Ambiente, temi cari alla mission del Festival sin dalla sua fondazione", ha detto il direttore della rassegna, Michelangelo Messina. (ANSA).