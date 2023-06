Tom Hanks disse no a Harry, ti presento Sally per il divorzio

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Harry, ti presento Sally… (When Harry Met Sally…) avrebbe potuto essere molto diverso. Secondo Rita Wilson, moglie di Tom Hanks da 35 anni, il marito era sul punto di interpretare Harry Burns nella commedia romantica del 1989, tuttavia disse no perché stava attraversando un divorzio ed era felice di non essere sposato. "Non riusciva a capire come una persona che andava incontro ad un divorzio si sentisse diversamente da, 'Sono così felice'" - ha spiegato la Wilson durante un episodio del podcast 'A Table for Two with Bruce Bozzi'. Il ruolo alla fine andò a Billy Crystal, mentre Meg Ryan fu co-protagonista come Sally Albright. Hanks è stato sposato alla prima moglie Samantha Lewes dal 1978 al 1987. Hanno due figli, Colin e Elizabeth. E' sposato invece con la Wilson dal 1988. La coppia ha due figli, Chet e Truman. (ANSA).