Disney rinvia i sequel di Avatar, il quinto capitolo nel 2031

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Bisognerà attendere il 2031 per vedere il quinto capitolo di Avatar. Disney ha infatti rinviato l'uscita dei prossimi sequel del suo kolossal di fantascienza.

Secondo il nuovo calendario il terzo film passa dal dicembre del 2024 al dicembre del 2025, mentre il quarto slitta al dicembre del 2029 e Avatar 5 appunto al dicembre del 2031. Secondo quanto scrive il Guardian citando lo stesso regista, James Cameron potrebbe non dirigere il quarto e quinto film. Ora ha 68 anni, nel 2031 ne avrà 77. "Ogni film Avatar è un'impresa entusiasmante ma epica che richiede tempo per arrivare al livello di qualità che noi come produttori vogliamo raggiungere a tutti i costi e che il pubblico anche si aspetta",ha scritto su Twitter il produttore Jon Landau.

I ritardi della Disney non riguardano solo Avatar; anche l'uscita di due film di Guerre Stellari è stata spostata di un anno, dal 2025 al 2026. Sul piano dell'universo Marvel, Captain America: Brave New World è previsto per luglio 2024 invece che a maggio, Thunderbolts passa al dicembre del 2024, Blade al febbraio del 2025 e Fantastic Four al maggio 2025. (ANSA).