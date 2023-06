Depardieu cede all'asta parte della sua collezione d'arte

(ANSA) - PARIGI, 15 GIU - Gérard Depardieu metterà in vendita a fine settembre a Parigi 250 opere della sua collezione d'arte, con l'obiettivo di "alleggerirsi un po'", secondo quanto annunciato dal responsabile della vendita, David Nordmann, responsabile della casa d'aste Ader.

La ricca collezione dell'attore francese - attualmente sotto inchiesta per presunte violenze sessuali - include bronzi di Rodin, ma anche cinque opere di Calder e una di Hans Hartung.

L'asta è stata fissata per il 26 e 27 settembre all'Hotel Drouot di Parigi. Secondo gli esperti, potrebbe fruttare tra i 3 e i 5 milioni di euro. (ANSA).