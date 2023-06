Dedicato a Francesco Nuti il Love film festival di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 GIU - E' dedicata al regista e attore appena scomparso Francesco Nuti la nona edizione del Love film festival al via il 16 giugno a Perugia. Che propone quest'anno il tema spiritualità e ambiente.

Il programma del festival si arricchisce dell'attrice Elena Lietti (Siccità, Le otto montagne, Il primo giorno della mia vita) e del regista americano Abel Ferrara, che consolida il profilo internazionale della manifestazione.

Accanto al direttore artistico Daniele Corvi e al padrino Marco Bocci, presenti istituzioni e partner come la Fondazione Perugia e Umbra acque che hanno sostenuto la manifestazione.

Gli organizzatori hanno spiegato in un comunicato che "la volontà di questa edizione è di valorizzare l'anima e le ricchezze del territorio". Ogni opera ha quindi un collegamento con l'Umbria. (ANSA).