Swedish Film Goes Capri torna a Villa San Michele

(ANSA) - NAPOLI, 14 GIU - Il cinema svedese a Capri: torna dal 24 al 21 giugno la rassegna "Swedish Film Goes Capri" ospitata da Villa San Michele in collaborazione con l'ambasciata di Svezia in Italia e organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin.

Ospiti delle quattro serate gli attori Claudia Gusmano, Dario Aita, Nunzia Schiano, Jacopo Cullin, Lucrezia Guidone, Maria Vera Ratti, Alice Arcuri, Christoph Hülsen, i registi Marta Savina, Tarik Saleh e Fredrik Gertten, l'ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund. "La scommessa vinta lo scorso anno - spiega la soprintendente - ci ha incoraggiato. Il festival si arricchisce di una proiezione italiana in collaborazione con il Premio Visionarie che ogni anni mette in luce una giovane donna regista".

Si parte infatti con l'anteprima di "Primadonna" (2022), una produzione italo francese accompagnata dalla regista Marta Savina. Giovedì 22 giugno, alle ore 20, anteprima italiana del film "The Emigrants", (2021), diretto da Erik Poppe, tratto dal romanzo, scritto da Vilhelm Moberg nel 1949, tra i più amati della letteratura svedese, con Lisa Carlehed e Gustaf Skarsgård.

Il 23 giugno la "La cospirazione del Cairo" (2022) di Tarik Saleh, opera premiata al Festival di Cannes con la Palma d'Oro per la migliore sceneggiatura, con dibattito tra il regista e l'attore Jacopo Cullin.

Il film è un thriller politico mozzafiato. A dare il volto ai protagonisti Tawfeek Barom e Fares Fares. Il 24 giugno in programma il documentario "Breaking Social", (2023) presenti il regista Fredrik Gertten e gli attori Nunzia Schiano, Maria Vera Ratti e Christoph Hülsen. La rassegna (inizio ore 20) è gratuita e aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. (ANSA).