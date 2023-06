Minerva celebra 70 anni con tanti nuovi progetti futuri

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Tutto il cinema italiano riunito per il 70° anniversario di Minerva Pictures. A Palazzo Brancaccio a Roma, i tre soci di Minerva, ovvero, il Presidente Santo Versace, l'AD Gianluca Curti e Francesca De Stefano Versace, membro del CdA, hanno accolto gli oltre 500 invitati.

Una festa del cinema, insomma, per brindare insieme al compleanno di una società che conta una library di oltre 2500 film, di cui oltre 1500 con diritti worldwide. Minerva Pictures ha prodotto, ad oggi, oltre 120 film e più di 40 documentari, molti dei quali premiati nei più prestigiosi contesti nazionali ed internazionali e dal 2020 ha inaugurato anche il dipartimento Drama, dedicato alla produzione di serie e documentari per la TV e le piattaforme. Tra i tanti presenti: Pupi e Antonio Avati, Pietro Sermonti, Anna Foglietta, Antonia Liskova, Marco Bocci, Violante Placido, Lodo Guenzi, Federico Zampaglione. E ancora la Senatrice e Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, l'Onorevole Nicola Zingaretti, la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, l'amministratore delegato di Cinecittà Nicola Maccanico, il presidente della Commissione Cultura della Camera On. Federico Mollicone, la Presidente del CSC Marta Donzelli. In 70 anni numerosi sono stati i compagni di viaggio di Minerva, a partire da Rai Cinema e proseguendo con SKY e Amazon Prime e recentemente, Medusa Film e a Paramount+, con cui sta coproducendo il primo original italiano, la serie Miss Fallaci, con Miriam Leone.

Tra i progetti di produzione in arrivo, l'adattamento del best-seller Leggere Lolita a Teheran, coproduzione italo-israeliana che coinvolge anche Marica Stocchi di Rosamont ed è diretta da Eran Riklis; Rossosperanza, di Annarita Zambrano, da produttori associati con MAD Entertainment; Eravamo Bambini, di Marco Martani, coprodotto con Wildside e Vision .

Sul piano della distribuzione, sono in arrivo, a partire da questa estate, diverse uscite cinema: The Plough, di Philippe Garrel, Orso d'Argento al Festival di Berlino; Father & Soldier, di Mathieu Vadepied con Omar Sy; e January, di Viesturs Kairiss, miglior film narrativo internazionale al Tribeca Festival e vincitore di tre premi alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma. (ANSA).