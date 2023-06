Harrison Ford, il mio mentore? Il grande Marlon Brando

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Uno stralunato Harrison Ford, nell'incontro stampa internazionale di Los Angeles per Indiana Jones e il Quadrante del destino, non nasconde i suoi ottantuno anni, anzi sembra quasi indugiare nel mostrare la sua età magicamente stravolta dagli effetti speciali di questo film che dopo la premiere al festival di Cannes arriva nelle sale americane il 30 giugno e, da noi, con due giorni d'anticipo: ovvero il 28, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ma alla domanda di chi sia mai stato il suo mentore sembra ringiovanire. "So che Marlon Brando consigliò a un giovane collega attore di non preoccuparsi troppo altrimenti lo si sarebbe visto sulla sua faccia. E questo significa, per chi non è un addetto ai lavori, che certo devi preoccuparti, non del successo, ma solo di essere lì".

Come è cambiato Indiana Jones in questo quinto e ultimo appuntamento del franchise? "Molto. Abbiamo mostrato i suoi punti di forza nel corso di quattro film. Ora stiamo entrando in una nuova fase della sua vita e lo vediamo dopo un'assenza di quindici anni. È un uomo invecchiato, sta andando in pensione e lo incontriamo appunto l'ultimo giorno dalla sua vita accademica, il che non è certo il massimo per lui. Ma penso che tutto questo funzioni drammaticamente molto bene perché introduce il personaggio di Helena (Phoebe Waller-Bridge) per una nuova avventura intorno al mondo".

Siamo infatti nel 1969, nei giorni dell'Allunaggio, con un Indiana accasato con Marion e che si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la NASA.

Che significa dare definitivamente addio al suo personaggio di Indiana Jones? "Non mi sembra un addio diverso dagli altri, ma non ho rimpianti perché sento che abbiamo fatto un film davvero soddisfacente per il pubblico. Abbiamo avuto una grande attenzione al personaggio e abbiamo cercato poi di plasmare una storia che riportasse Indiana nelle vite delle persone con una storia interessante. Insomma é stato davvero uno splendido addio".