De Martino, Elemental, la diversità vince i pregiudizi

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Un incontro fra culture oltre i pregiudizi, affrontando con la chiave della family/romantic comedy animata temi di grande attualità come gli immigrati di prima e seconda generazione, "con un messaggio che non diventa mai didattico. Spesso abbiamo la paura di sbagliare i termini nel parlare di differenze, qui invece si raccontano in modo sano e naturale". E' uno degli ingredienti che è piaciuto di più a Stefano De Martino, voce italiana di Wade, emotivo ragazzo d'acqua, uno dei personaggi protagonisti, insieme alla volitiva ragazza di fuoco Ember (che ha la voce di Valentina Romani) di Elemental il nuovo film animato Pixar Disney diretto da Peter Sohn (Il viaggio di Arlo), che dopo aver debuttato a Cannes fuori concorso, arriva in sala dal 21 giugno con Walt Disney Pictures Italia.

Tra i doppiatori italiani anche una delle muse di Ferzan Ozpetek, Serra Yilmaz mentre il Mr Rain firma l'adattamento e canta il brano principale del film Per sempre ci sarò' (da 'Steal the show di Lauv): Sohn, newyorchese di origini coreane, ispirandosi alla storia della propria famiglia, rende protagonisti gli elementi della natura e ci porta a Element City, dove gli abitanti fatti di Fuoco, Acqua, Terra e Aria vivono insieme. Nel quartiere di Fire town, 'casa' degli immigrati arrivati dalla Terra di Fuoco, conosciamo Ember, ragazza di fuoco che lavora nel negozio di famiglia: è tanto volenterosa e ansiosa di ripagare i sacrifici fatti per lei dai genitori quanto 'fumantina'. Proprio un suo momento di rabbia mal controllato le fa conoscere l'emotivo e empatico ragazzo d'acqua Wade. Per Valentina Romani (Mare fuori), che era a Cannes anche con Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, fare Elemental "è stato un un sogno che si realizza. I film Disney Pixar sono parte della mia vita e Ember, così esuberante, sensibile e istintiva l'ho sentita molto mia". Anche Stefano De Martino ha molto amato Wade: "mi piace il suo essere un personaggio maschile atipico. Wade non ha paura della sua emotività. Nella sua ingenuità, che assomiglia a quella di un bambino, c'è anche il suo abbattere i pregiudizi: non si crea il problema di toccare una fiamma, non ha sovrastrutture o paure". (ANSA).