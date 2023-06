Incassi, Spider Man in cima per un soffio davanti a Transformers

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - È stata una serratissima battaglia, fino all'ultimo minuto, ma alla fine per un soffio al botteghino italiano Spider Man ha avuto la meglio sui Transformers. Il film d'animazione con Shameik Moore e Hailee Steinfeld, Spider-Man: Across the Spider-Verse, seppur in calo del 61%, risale in vetta con un incasso di quasi 937mila euro nel week end e di 4 milioni 36mila in due settimane. La media è di 1.881 euro su 498 schermi.

Deve cedere lo scettro per pochissimo Transformers - Il risveglio, che esordisce con quasi 935mila e 1 milione 134mila in giorni. La media è di 2.245 su 416 sale.

La Sirenetta, il film con cui Rob Marshall rilegge il classico Disney del 1989, scivola dalla vetta al terzo posto con 894mila euro nel fine settimana e un totale di 10.104.300.

Scende dal terza al quarto posto Fast X con Vin Diesel e Jason Momoa nella parte del cattivo: 252.000 nell'ultimo weekend e un complessivo di 11.392.000 euro in 4 settimane. Rimane nella top 5 Rapito di Marco Bellocchio con altri 160mila euro per un complessivo di 1.333.500 in venti giorni.

Nel weekend l'incasso totale è stato di 3.851.339 euro in calo del 52% rispetto al weekend precedente ma in rialzo del 10.33% rispetto allo stesso periodo del 2022. Da segnalare anche che ieri è partita l'iniziativa Cinema in Festa, con i biglietti a 3,50 euro. (ANSA).