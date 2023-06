Il docu Lynx Man vince il festival internazionale CinemAmbiente

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Il documentario "Lynx Man" di Juha Suonpää (Finlandia/Estonia 2023, 80'52") ha vinto la 26/a edizione del festival CinemAmbiente, organizzato dal Museo nazionale del Cinema di Torino - Mole Antonelliana e diretto da Gaetano Capizzi, che si conclude in serata con la cerimonia di premiazione. La pellicola ha vinto il premio Asja Ambiente Italia per il miglior documentario della sezione internazionale, "per avere saputo restituire una sapiente sintesi di ricerca etnografica, narrazione poetica e qualità estetica dando vita a un film capace di raccontare il rapporto cultura-natura, trascendenza-immanenza, uomo-animale, rompendo la visione antropocentrica senza cedere a una retorica eccessivamente romantica".

La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a Nuclear Nomadsdi Kilian Armando Friedrich & Tizian Stromp Zargari (Germania 2023, 73') "per aver saputo mettere al centro della propria narrazione il tema dell'energia, indagando le conseguenze nell'organizzazione sociale di uno sviluppo industriale e di sfruttamento delle risorse non sostenibile. Il film racconta in modo iconico la riorganizzazione delle vite individuali e comunitarie attorno al nucleare portando all'attenzione un tema poco conosciuto ma di grande impatto sul mondo del lavoro e sulla quotidianità".

Il premio Terna per il miglior cortometraggio della sezione internazionale è stato assegnato a Zug Islanddi Nicolas Lachapelle Plamondon (Canada 2022, 22'). Il premio Iren del pubblico è andato a Le Système Total, anatomie d'une multinationale de l'énergie di Jean-Robert Viallet (Francia 2022, 92'). (ANSA).