Miyazaki torna sul grande schermo con rassegna e nuovo film

Dopo il successo della scorsa estate torna "Un mondo di sogni animati", la rassegna della Lucky Red che riporta dal 6 luglio al 30 agosto sul grande schermo in Italia cinque capolavori dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki. Del maestro dell'animazione sta anche per uscire in Giappone, il 14 luglio, quello che potrebbe essere, a quanto annunciato, l'ultimo film, 'How Do You Live?'. È una grande avventura fantasy che riprende il titolo di un romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino (in Italia edito da Kappalab con il titolo 'E voi come vivrete?'), pur con una storia indipendente dal libro.

La rassegna "Un mondo di sogni animati" inizia con Ponyo sulla scogliera (dal 6 al 12 luglio) che proprio quest'anno compie 15 anni. Si continua dal 13 al 19 luglio con una maldestra strega e un gatto di nome Jiji: Kiki - Consegne a domicilio, film tratto dall'omonimo romanzo di Eiko Kadono. Dal 27 luglio al 2 agosto è la volta de Il castello nel cielo, premiato nel 1986 in Giappone come Miglior film d'animazione.

Festeggia il 35/o anniversario dall'uscita in Giappone Il mio vicino Totoro, che sarà in sala dal 10 al 16 agosto. Chiude la rassegna il candidato al Premio Oscar come Miglior Film d'Animazione Si alza il vento, al cinema dal 24 al 30 agosto.

Per quanto riguarda invece il nuovo film, 'How Do You Live?' il produttore Toshio Suzuki ha spiegato al magazine giapponese Bungei Shunju che non ne verranno diffusi prima dell'uscita trailer, spot televisivi o sinossi: l'unico veicolo pubblicitario resterà il poster. Per il produttore guardando tutti i trailer "sai tutto quello che accadrà in quel film. Ma come si sentono gli spettatori a riguardo? Alcuni dopo perdono la voglia di vedere il film. Io volevo accadesse il contrario".

