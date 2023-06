Michael J. Fox cade durante una tavola rotonda a Philadelphia

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - Michael J. Fox è caduto durante una tavola rotonda sul film 'Ritorno al futuro' a Philadelphia.

Lo riferiscono diversi media americani. L'attore, 61 anni, ha perso l'equilibrio mentre salutava il pubblico con un inchino.

Fortunatamente un divano ha ammortizzato la caduta e Fox è riuscito a continuare il dibattito. "Michael ha il Parkinson - ha detto il suo portavoce - non è un segreto che le persone con il Parkinson cadano".

L'incidente si è verificato solo alcune settimane dopo che l'attore, intervistato da Cbs Sunday Morning, aveva detto che le sue condizioni stanno peggiorando e che non arriverà agli 80 anni. (ANSA).