Al via Cinema Revolution, un'estate di film e promozioni

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Conto alla rovescia per la partenza di Cinema Revolution, la promozione del MiC per un'estate da vivere in sala cinematografica: dall'11 giugno all'11 settembre, su oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia, si potrà assistere in sala a nuove uscite di film italiani, europei e internazionali e sarà possibile guardare i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. I dettagli dell'iniziativa sono stati annunciati dalla sottosegretaria alla Cultura con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, alla Casa del Cinema di Roma. "Le sale sono importanti presidi sociali e culturali, riteniamo - afferma - che sostenerle sia un dovere e per questa estate abbiamo messo a punto un gioco di squadra che vede il governo e l'intero sistema cinematografico italiano scendere in campo per la loro ripartenza". Per l'iniziativa è previsto un investimento di 20 milioni di euro.

Cinema Revolution - Che Spettacolo L'Estate, inizierà e si concluderà con la cinque giorni di Cinema in festa, l'appuntamento che per 5 anni (2022-2026) a giugno e a settembre prevede ingressi a prezzo ridotto per film in normale programmazione, anteprime, masterclass e altri eventi speciali alla presenza dei protagonisti. Le edizioni 2023 dell'iniziativa si terranno, infatti, da domenica 11 a giovedì 15 giugno e da domenica 17 a giovedì 21 settembre in cui andare al cinema costerà solo 3,50 euro in tutta Italia e in tutte le sale aderenti. Lanciata da Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, la prima edizione di Cinema in festa tenutasi a settembre 2022 si era conclusa con grande successo, totalizzando 1,15 milioni di spettatori e quest'anno sarà parte integrante di Cinema Revolution. L'iniziativa è stata presentata insieme ai principali rappresentanti del mondo cinematografico: Nicola Borrelli, direttore generale Cinema e audiovisivo, Mario Lorini, presidente di Anec, Luigi Lonigro, presidente nazionale distributori Anica, Simone Gialdini, presidente di Cinetel.

(ANSA).