Il cinema celebra gli 80 anni della Carrà, in sala arriva Raffa

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Avrebbe compiuto 80 anni, nata il 18 giugno 1943, Raffaella Carrà. Per celebrarla arriva in sala, dal 6 al 12 luglio, il film documentario di Daniele Luchetti, Raffa, scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio. In arrivo in anteprima nelle sale (elenco su nexodigital.it), Raffa è un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle (in streaming successivamente sulla piattaforma) e rappresenta l'opportunità di conoscere a fondo sul grande schermo questa icona italiana, attraverso le voci e il racconto di chi l'ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell'immaginario collettivo con la sua energia dirompente.

Chi è Raffaella Carrà? Chi c'è dietro l'immagine della star italiana più famosa e amata all'estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali? Simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni '70, regina della tv pubblica negli anni '80, persino icona Lgbtq+ negli anni '90, Raffaella è davvero un mito oltre ogni barriera culturale e generazionale e che il pubblico di tutto il mondo ha amato e continua ad amare da oltre 50 anni. Eppure, Raffaella è anche un mistero: riservata per natura e gelosissima del suo privato, ha lottato per affermarsi in un mondo di uomini, ha anche amato e sofferto. Il film di Luchetti ripercorre la vita pubblica e privata dell'artista, a partire dall'infanzia in Romagna segnata dall'abbandono del padre, fino al flirt da copertina con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite. A raccontarla con un film di tre ore, è Daniele Luchetti, il regista del Portaborse, La Scuola, Mio Fratello è figlio unico, Lacci e della terza stagione de L'amica geniale, vincitore tra l'altro di 5 David di Donatello e molti altri premi. Raffa, un titolo originale Disney+ prodotto da Fremantle, è distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Digital. Prodotto da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita, Executive Producer The Walt Disney Company Alessandro Saba. (ANSA).