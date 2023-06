Vanzina, i ragazzi impazziscono per gli anni '80

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - I ragazzi di oggi "sono impazziti per gli anni '80, c'è in loro una grande nostalgia per quel periodo, forse perché vedono in quegli anni una certa ingenuità, leggerezza. e uno sguardo verso la speranza di cambiare dopo un decennio difficile". Oggi invece "gli italiani - aggiunge con l'ANSA - sono come li vedi in televisione… rassegnati". Parola di Enrico Vanzina, che proprio al cinema degli anni '80 dedica, da direttore artistico, dedica l'edizione inaugurale ("quest'anno è una rassegna di due giorni, dal prossimo sarà più lungo e strutturato" aggiunge) del Conero Film Festival (30 giugno - 1 luglio) a Numana (Ancona). Nel 2024 si allargherà anche a Porto Recanati e Sirolo e durerà una settimana.

"Per noi questo è un punto di partenza, una sfida per far conoscere meglio la bellezza che i nostri territori riescono ad esprimere - spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, a Roma anche per una riunione a Palazzo Chigi dedicata all'alluvione -. La nostra è una terra bellissima, e nonostante le difficoltà degli ultimi anni, non si è persa l'energia, la forza, la determinazione, la capacità di affermarsi del popolo marchigiano. Siamo convinti che con iniziative come queste la regione potrà acquisire ancora di più la centralità che merita". La manifestazione, ideata e prodotta da Ltm&Partners in collaborazione con la Regione Marche, con il sostegno di Atim, con il patrocinio Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission, avrà quest'anno fra i protagonisti Christian De Sica, Eleonora Giorgi, Ezio Greggio, Jerry Calà, Andrea Roncato, Marco Marzocca e Daniela Bianchi. La retrospettiva di film (al via già il 25 giugno) comprende titoli come Il piccolo diavolo, Sapore di sale, Borotalco, Sotto il vestito niente, Compagni di scuola, Non ci resta che piangere, Tutta colpa del paradiso. "Preciso che questa non è una nomina Rai, non c'è niente di politico in tutto questo - sottolinea accennando un sorriso Vanzina -. Sarà un festival in totale indipendenza". In un momento come questo, "così difficile per il cinema, mi sembra doveroso riportarlo sui giornali anche con iniziative come queste". (ANSA).