The Palace, l'hotel di Polanski in sala dal 28 settembre

Sarà probabilmente tra le grandi premiere della Mostra del cinema di Venezia (30 agosto-9 settembre), ma intanto in attesa dell'ufficialità è stata decisa la data di uscita del nuovo atteso film di Roman Polanski, The Palace. Sarà in sala con 01 il 28 settembre. Il regista che il 18 agosto compirà 90 anni, con la complicità di scrittura di Jerzy Skolimowski e Ewa Piaskowska, e la colonna sonora di Alexandre Desplat, racconta il capodanno speciale, il 31 dicembre 1999 in un lussuoso hotel di Gstaad sulle alpi svizzere.

Ospiti milionari da tutto il mondo si preparano ad entrare nel nuovo millennio, tra vezzi, vizi e stravaganze. Una commedia assurda, nera e provocatoria con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke. The Palace è prodotto da Èliseo entertainment di Luca Barbareschi con Rai Cinema, una coproduzione internazionale realizzata insieme a Lucky BOB (Polonia), CAB Productions (Svizzera) e RP Productions (Francia). Una partnership produttiva che vede nuovamente Polanski, Barbareschi e Rai Cinema insieme dopo L'ufficiale e la spia, vincitore del Gran premio della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019. La storia: c'è un sontuoso castello progettato all'inizio del 1900 da un architetto mistico, un castello che si trova nelle montagne della Svizzera, nel bel mezzo di una valle innevata. È il Palace Hotel, edificio dall'atmosfera gotica e fiabesca dove ogni anno, a Capodanno, ospiti ricchi, viziati e viziosi convergono da tutto il mondo. È il 31 dicembre 1999. È l'alba del nuovo millennio e Hansueli (Oliver Masucci), devoto manager cinquantenne dell'albergo, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell'arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo. Una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist si prepara ad accogliere le assurde esigenze degli ospiti più stravaganti del globo. (ANSA).