Sur l'Adamant di Nicolas Philibert apre Biografilm Festival

La proiezione di 'Sur l'Adamant' di Nicolas Philibert aprirà il 9 giugno al Pop Up Cinema Medica di Bologna la diciannovesima edizione di Biografilm Festival.

L'Orso d'Oro dell'ultima edizione della Berlinale, alla kermesse bolognese in anteprima italiana, vedrà la presenza in sala del suo autore che nel corso della serata riceverà il Celebration of Lives Award del Biografilm. L'Adamant è un centro diurno lungo la Senna, una struttura galleggiante che ospita adulti affetti da disturbi mentali. Il documentario osserva con rispetto le persone fragili consentendo loro di esprimere disagi ed aspettative e ci racconta il forte impegno svolto dall'équipe del centro. Un lavoro che segna il ritorno di uno dei grandi documentaristi internazionali con un film che ribalta l'immagine di "invisibilità" delle persone con disturbi mentali spesso rappresentati in maniera disumanizzante. 'Sur l'Adamant' sarà distribuito in sala da I Wonder Pictures. Sempre il 9 giugno la sala Mastroianni del Cinema Lumière ospiterà 'Candy' di Carin Goeijers, ritratto musicale e intimo della sassofonista olandese e star internazionale Candy Dulfer, che in seguito alla pandemia, ha deciso di reinventarsi. Biografilm festival sarà visibile, oltre che nelle sale, anche su MYmovies dal 10 al 21 giugno da tutta Italia. (ANSA).